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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Думаю, мы завершили работу на трансферном рынке»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб больше не планирует активной работы в нынешнее трансферное окно.

«Не планируем новых приобретений. Думаю, мы завершили работу на трансферном рынке. Кого хотели, те уже в составе. Сейчас команда упорно работает на сборах, в общем, готовимся к сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

После 17 туров «Оренбург» идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В первом матче после зимней паузы команда сыграет с «Ахматом». Игра пройдет 4 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-dumayu-my-zavershili-rabotu-na-transfernom-ry-nke/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
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ФК Оренбург
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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