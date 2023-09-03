Андреев — об успехах «Оренбурга»: «Прошло мало игр, чтобы оценивать изменения в команде»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отметил, что пока не может оценить результаты работы нового главного тренера команды Давида Деограсии.

«Успехи — хорошая тенденция, но прошло мало игр, чтобы оценивать изменения в команде. Во время паузы на игры сборных будем все разбирать, чтобы и дальше исправлять результаты. А сейчас ситуация чуть-чуть исправилась», — цитирует Андреева Sport24.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал 50-летний Деограсия. Под его руководством команда одержала 2 победы и один раз сыграла вничью.

На данный момент оренбургская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков за 7 туров. 17 сентября «Оренбург» сыграет против «Локомотива».