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Цорн прокомментировал переход Фассона в «Локомотив»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал подписание контракта с защитником Лукасом Фассоном. Соглашение с 21-летним бразильцем рассчитано на четыре года.

«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в «Локомотиве», — приводит слова Цорна пресс-служба московского клуба. — Это молодой футболист, способный закрыть две позиции в защите. Фассон может выступать в центре обороны, а также на левом фланге защиты. В клубе созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых футболистов, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с игроком. Рассчитываем на то, что в «Локомотиве» Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов».

Ранее Фассон принадлежал «Атлетико Паранаэнсе».

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/lokomotiv-signed-lucas-fasson/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
Томас Цорн
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