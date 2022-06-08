Цорн прокомментировал переход Фассона в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал подписание контракта с защитником Лукасом Фассоном. Соглашение с 21-летним бразильцем рассчитано на четыре года.

«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в «Локомотиве», — приводит слова Цорна пресс-служба московского клуба. — Это молодой футболист, способный закрыть две позиции в защите. Фассон может выступать в центре обороны, а также на левом фланге защиты. В клубе созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых футболистов, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с игроком. Рассчитываем на то, что в «Локомотиве» Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов».

Ранее Фассон принадлежал «Атлетико Паранаэнсе».