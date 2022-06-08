Журавлев перешел из «Уфы» в «Ахмат»

Защитник Юрий Журавлев перешел из «Уфы» в «Ахмат».

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, накануне 25-летний россиянин прошел медицинское обследование в Грозном и подписал контракт на три года.

В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Уфу» во всех турнирах.

Журавлев выступал за уфимский клуб с 2021 года.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Ахмат» занял седьмое место в РПЛ.