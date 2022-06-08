Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:30

Журавлев перешел из «Уфы» в «Ахмат»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Юрий Журавлев перешел из «Уфы» в «Ахмат».

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, накануне 25-летний россиянин прошел медицинское обследование в Грозном и подписал контракт на три года.

В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Уфу» во всех турнирах.

Журавлев выступал за уфимский клуб с 2021 года.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Ахмат» занял седьмое место в РПЛ.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/533
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Ахмат
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Месть из подвала? «Уфа» и «Ростов» пошли войной на РФС и РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Шишкин назвал значимой победу «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России
Цорн прокомментировал переход Фассона в «Локомотив»
«Локомотив» подписал центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе»
«Спартак» продлил контракт с Рассказовым до 2023 года
ЦСКА продлил контракт с Яковлевым до конца сезона-2024/25
Агент Джикии рассказал подробности восстановления капитана «Спартака» после повреждения глаза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цорн прокомментировал переход Фассона в «Локомотив»

Комбаров — о Рассказове: «Он должен прогрессировать, у него есть потенциал для роста»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости