Спортивный директор «Динамо»: «Бальбуэна добавит вариативности тактическим и игровым возможностям»
10:20
Спортивный директор «Динамо» высказался о трансфере центрального защитника Фабиана Бальбуэна.
«Бальбуэна — отличный центральный защитник с опытом игры в лигах Парагвая, Бразилии и Англии. Благодаря своим качествам он поможет нам быть стабильнее в обороне, а также добавит вариативности тактическим и игровым возможностям «Динамо».
Бальбуэна подписал четырехлетний контракт с «Динамо». 29-летний футболист из Парагвая перешел в российскую команду на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/zelko-buvac-balbuena-dobavit-variativnosti-takticeskim-i-igrovym-vozmoznostyam-dinamo
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