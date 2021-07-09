Спортивный директор «Динамо»: «Бальбуэна добавит вариативности тактическим и игровым возможностям»

Спортивный директор «Динамо» высказался о трансфере центрального защитника Фабиана Бальбуэна.

«Бальбуэна — отличный центральный защитник с опытом игры в лигах Парагвая, Бразилии и Англии. Благодаря своим качествам он поможет нам быть стабильнее в обороне, а также добавит вариативности тактическим и игровым возможностям «Динамо».

Бальбуэна подписал четырехлетний контракт с «Динамо». 29-летний футболист из Парагвая перешел в российскую команду на правах свободного агента.