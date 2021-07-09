Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о трансфере Фабиана Бальбуэна.

«Бальбуэна — очень опытный игрок. Он был абсолютно убедителен, начиная от его действий и решений на поле, когда мы его просматривали, до его поведения при общении и переговорах. Мы изучали его в течение длительного времени и имеем широкое представление о его возможностях. Фабиан здорово играет в защите и очень силен в ситуациях один в один», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

29-летний футболист заключил с московским клубом четырехлетний контракт. Бальбуэна минувший сезон провел в «Вест Хэме», сыграв в АПЛ 14 матчей. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая.