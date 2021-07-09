В «Химках» рассказали о трансферных целях клуба

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о планах «Химок» на летнее трансферное окно.

«Мы сейчас рассматриваем позицию нападающего. В остальном у нас собрался боевой состав. Гражданство форварда-новичка неважно, но, конечно, хотелось бы взять игрока с русским паспортом», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее подмосковную команду пополнили Бесард Сабовиц, Душан Стойинович, Эльмир Набиуллин и ряд других футболистов.

24 июля в матче первого тура Тинькофф РПЛ нового сезона «Химки» сыграют с «Зенитом» в Химках. Встреча начнется в 17.30 (мск).