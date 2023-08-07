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Сегодня, 17:40

Кучаев — о Федотове: «Он справедливый. Жесткий, когда нужно быть жестким. Это правильно, когда он жестит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев на турнире по уличному футболу «Скорость решает» в парке Горького рассказал, что думает о главном тренере команды Владимире Федотове.

— Сильных эмоций не было от последней победы. Сезон только начинается. Победа — всего три очка. У нас сформировалась достаточно сильная команда. Мы можем многого достичь. Не обольщаемся и идем дальше.

— Где проводишь время в Москве?

— Живу загородом. Все свободное время провожу дома. Раньше бывало, что гулял здесь, в парке Горького, катались на самокатах, все вместе проводили время.

— Не хотел трансфер в другой клуб?

— Сложный вопрос. В футболе все быстро меняется. Когда ты об этом думаешь, похоже на то, что бежишь от сложностей. Когда что-то сложное происходит, не думаю о том, чтобы убежать от этого.

— Федотов — жесткий мужик?

— Он справедливый. Жесткий, когда нужно быть жестким. Это правильно, когда он жестит. Мягкий, когда нужно быть мягким.

— Чалов — Пеналду?

— Прикалываюсь над Чаловым, потому что кроме как с пенальти он забивать не умеет.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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Кучаев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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