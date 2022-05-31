Sport24: Федотов является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов является приоритетным вариантом на аналогичный пост в «Динамо», утверждает Sport24. По информации источника, 55-летний российский специалист располагается на первом месте в списке кандидатов на смену Сандро Шварца.

При этом существует вероятность, что Федотов может отклонить вариант «Динамо» с работой главным тренером команды. Российский специалист получил улучшенное предложение от «Сочи» и сейчас взял паузу для размышлений. Отмечается, что владелец сочинцев Борис Ротенберг желает видеть Федотова тренером на предстоящий сезон.

Ранее, 29 мая, Шварц объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Спартака» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Немец возглавлял бело-голубых с октября 2020-го.

«Сочи» стал вторым в чемпионате России по итогам сезона-2021/22.

Как ранее сообщал «СЭ», «Динамо» сделал предложение Марко Николичу, который ранее тренировал «Локомотив».