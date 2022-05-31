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Sport24: Федотов является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов является приоритетным вариантом на аналогичный пост в «Динамо», утверждает Sport24. По информации источника, 55-летний российский специалист располагается на первом месте в списке кандидатов на смену Сандро Шварца.

При этом существует вероятность, что Федотов может отклонить вариант «Динамо» с работой главным тренером команды. Российский специалист получил улучшенное предложение от «Сочи» и сейчас взял паузу для размышлений. Отмечается, что владелец сочинцев Борис Ротенберг желает видеть Федотова тренером на предстоящий сезон.

Ранее, 29 мая, Шварц объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Спартака» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Немец возглавлял бело-голубых с октября 2020-го.

«Сочи» стал вторым в чемпионате России по итогам сезона-2021/22.

Как ранее сообщал «СЭ», «Динамо» сделал предложение Марко Николичу, который ранее тренировал «Локомотив».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-31-fedotov-yavlyayetsya-osnovnym-kandidatom-na-dolzhnost-glavnogo-trenera-dinamo
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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