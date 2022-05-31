Барач подписал контракт с «Крыльями Советов» на два года с такой же зарплатой, как в «Сочи»

Стипе Лапич, агент защитника Матео Барача рассказал о деталях контракта футболиста с «Крыльями Советов».

«Два дня назад он подписал двухлетний контракт с клубом. Речь идет именно о соглашении на два года, без опции продления еще на год. По сумме выкупа сказать ничего не могу, это не наша забота. Зарплата у Матео будет такая же, как в «Сочи»? Да, конечно, такая же. Матео комфортно в «Крыльях», его все устраивает в Самаре, там нормальные люди, все супер», — приводит «РБ Спорт» слова Лапича.

Барач перешел в «Сочи» в июле 2021 года из венского «Рапида» и принял участие в 14 матчах команды, не отличившись результативными действиями.

В феврале 2022 года «Крылья Советов» арендовали защитника у сочинцев. За самарскую команду Барач забил 1 гол в 6 играх. Сегодня, 31 мая «Сочи» объявил, что «Крылья Советов» выкупили 27-летнего хорвата.