В «Урале» выразили уверенность, что Бикфалви останется в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Эрика Бикфалви.

«Конечно, он останется в команде. У него действующий контракт на два года, он никуда не денется, будет играть за «Урал». Он общается со многими людьми из клуба, мы знаем где и как он отдыхает. Через две недели мы увидим его на первом сборе команды», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2021/22 34-летний Бикфалви провел 29 матчей за «Урал», забил 10 голов и сделал две результативные передачи.