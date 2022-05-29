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Шварц объявил об уходе из «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе.

— Сандро, какие планы дальше? Вы остаетесь?

— За последнее время мир очень серьезно изменился, но я подчеркивал, что мы должны пройти этот путь до конца, но сегодня моя заключительная игра. Я говорю как человек, у меня не было какой-то договоренности с другим клубом.

— Подводя итог, как вам российский футбол?

— Скажу о тех людях, которые были рядом со мной. Моя команда — исключительные люди. Были сложности, начиная с 24 февраля, но мы переживали их вместе. Я рад, что возглавлял свою команду.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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