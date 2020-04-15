Спайич признался, что в России чувствует себя как дома

Защитник «Краснодара» Урош Спайич поделился мнением о президенте клуба Сергее Галицком. Из-за травмы в 2020-м году сербский защитник не провел ни одного матча.

— В «Краснодаре» любой шаг тщательно анализируется, — цитирует Спайича Hot Sport. — Наш президент, Сергей Галицкий, инвестирует во многие области, связанные с клубом. У нас современный стадион, на базе есть все удобства. Для наших болельщиков главное, чтобы в клуб приходили хорошие игроки. Я доволен тем, что нахожусь здесь. В России чувствую себя как дома.

«Краснодар» сделал себе имя в Лиге Европы. Теперь наша задача — выйти в Лигу чемпионов. Главный конкурент — «Локомотив». «Зенит» уже оторвался, они близки к чемпионству.