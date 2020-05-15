«Спасибо за кубки, Легенда». Смолов поблагодарил Семина за совместную работу

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов? поблагодарил главного тренера Юрия Семина за работу. Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать со специалистом контракт, который заканчивается 31 мая.

«Спасибо за кубки, Легенда», — написал Смолов в истории Instagram.