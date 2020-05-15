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«Спасибо за кубки, Легенда». Смолов поблагодарил Семина за совместную работу

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Федор Смолов. Фото Григорий Бочкарев, "СЭ"
Федор Смолов. Фото Григорий Бочкарев, "СЭ"
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов? поблагодарил главного тренера Юрия Семина за работу. Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать со специалистом контракт, который заканчивается 31 мая.

«Спасибо за кубки, Легенда», — написал Смолов в истории Instagram.

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