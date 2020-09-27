«Спасибо всем критикам, вы помогли мне». Николич ответил хейтерам «Локо» после победы над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что критика со стороны помогла ему настроить команду на матч.

— Хочу поздравить команду, — сказал Николич. — Это большая победа. Счастлив тому, что увидел на поле. Ребята боролись, мне это понравилось. Мы заслужили три очка. При этом могли закончить матч и раньше, у нас были моменты, Смолов дважды попал в штангу. Последние четыре матча, которые были против серьезных соперников, мы не пропускаем. Спасибо всем критикам, которые говорили, что у нас плохая команда, что нет лидеров, что нет молодежи. Это помогло мне мотивировать команду.

— С чем связан выход Игнатьева слева. Это был ход под Мариу Фернандеса?

— Владислав — качественный и опытный игрок. Он хорошо знает позиции на фланге, может выйти и справа, и слева. Рад, что у меня есть игрок, который может закрыть пять позиций.

— До 35-й минуте ЦСКА доминировал, но потом «Локомотив» сумел переломить ход матча. Складывались ли игра по вашему плану?

— Знаете, у меня есть уважение ко всем — к СМИ, к соперникам. Я сейчас мог бы говорить про то, что у меня был суперплан. Но уважаю ЦСКА, это большой клуб с богатой историей, так что я просто рад, что мы выиграли. (Дмитрий Гирин)