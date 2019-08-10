"Спасать матч на последних минутах - ненормально". Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что ему не понравился домашний матч с "Тамбовом" (2:2), по ходу которого его команда отыгралась с 0:2.

- Мне игра нашей команды, откровенно говоря, не понравилась - спасать матч на последних минутах - это ненормально, - цитирует ТАСС Кияева. - Начало было плохое, пропустили два мяча, и только с выходом Фамейе более-менее что-то стало получаться. Результатом я не доволен, но это лучше, чем проиграть 0:2. Хотя, откровенно говоря, рассчитывал, что с "Тамбовом" возьмем три очка".

У главного тренера Владимира Федотова есть карт-бланш. Пусть играет и доказывает свою состоятельность. В прошлом сезоне все говорили, что "Оренбург" - это тренерская команда. Пока планов менять тренера нет.

Ничья с "Тамбовом" позволила "Оренбургу" прервать четырехматчевую проигрышную серию и набрать первое очко в новом сезоне РПЛ.

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