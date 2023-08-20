«Зенит» на выезде обыграл «Спартак» в матче РПЛ

«Зенит» на выезде обыграл «Спартак» в матче 5-го тура чемпионата России-202324 — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

Игрок красно-белых Виктор Мозес получил повреждение на 25-й минуте. Врачи обрабатывали заморозкой его левое бедро. Вместо Мозеса на поле вышел Роман Зобнин.

Счет в игре на 32-й минуте открыл защитник красно-белых Георгий Джикия, который забил в свои. Полузащитник сине-бело-голубых Вендел пробил низом, мяч задел ногу Джикии и влетел в ворот.

Во втором тайме на 73-й минуте Вендел все-таки забил свой гол, удвоив преимущество «Зенита».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на 81-й минуте отыграл один мяч. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как игрок питерцев Вильмар Барриос задел рукой мяч в своей штрафной.

На 90+4-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил гол и установил итоговый счет в матче — 3:1.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».