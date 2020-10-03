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«Спартак» — «Зенит»: Понсе сравнял счет в матче

20:46
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Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Зенита» на 86-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ.

Хавбек красно-белых Алекс Крал вошел штрафную площадь сине-бело-голубых раскачал защитников и выкатил мяч Понсе, который пробил точно в левый угол ворот «Зенита».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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