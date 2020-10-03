«Спартак» — «Зенит»: Понсе сравнял счет в матче
20:46
Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Зенита» на 86-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ.
Хавбек красно-белых Алекс Крал вошел штрафную площадь сине-бело-голубых раскачал защитников и выкатил мяч Понсе, который пробил точно в левый угол ворот «Зенита».
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