"Спартак" – "Зенит": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 17 марта, "Спартак" и "Зенит" сыграют в центральном матче 20-го тура российской премьер-лиги, Генеральным партнером которой является БК "Лига Ставок". Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Несмотря на недавнее неудачное выступление в Лиге Европы, "Зенит", идущий на первом месте в турнирной таблице РПЛ, считается фаворитом. Коэффициент на победу команды из Санкт-Петербурга у БК "Лига Ставок" – 2,60. Таким образом со ставки в тысячу рублей можно выиграть 2 600 рублей. Для сравнения на победу "Спартака", занимающего четвертое место – 2,95, а самый маловероятный исход – ничья за 3,15.

Оба клуба в весенней части чемпионата России пока не радуют результативностью, но букмекеры считают, что будет забито больше двух мячей, коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,70, тогда как на "Тотал" меньше 2 – 2,10.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размером 500 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в 500 рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет.

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