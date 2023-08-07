«Спартак» заявил Рябчука как португальца

Сегодня «Спартак» включил защитника Олега Рябчука в заявку на сезон-2023/24. Любопытно, что игрок сборной Молдавии заявлен как гражданин Португалии.

Как сообщила пресс-служба красно-белых, Рябчук заключил контракт на три года. Он будет выступать за «Спартак» под 2-м номером.

Рябчук перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с 2021 года. Он провел за греческий клуб 120 матчей, забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач.