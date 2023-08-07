Кучаев высказался о продлении контракта с ЦСКА: «Не хочу менять прописку»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.

«Пока мы просто на стадии переговоров. Я с этим не спешу. Клуб тоже. Они изъявили желание оставить меня. Мы просто пока обсуждаем детали. Клуб хочет, чтобы я остался. Я тоже не хочу менять прописку», — сказал Кучаев.

Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Полузащитник провел за армейцев 143 матча, забил 11 голов и сделал 15 результативных передач.