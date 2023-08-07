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Сегодня, 18:35

Кучаев высказался о продлении контракта с ЦСКА: «Не хочу менять прописку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.

«Пока мы просто на стадии переговоров. Я с этим не спешу. Клуб тоже. Они изъявили желание оставить меня. Мы просто пока обсуждаем детали. Клуб хочет, чтобы я остался. Я тоже не хочу менять прописку», — сказал Кучаев.

Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Полузащитник провел за армейцев 143 матча, забил 11 голов и сделал 15 результативных передач.

Константин Кучаев
Футбол
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 Урал 3 2 1 0 4-1 7
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 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
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