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Кучаев: «Хотелось бы верить, что Слуцкий вернется к тренерской деятельности»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал медийную активность российского тренера Леонида Слуцкого.

«Не смотрю шоу такого направления, такие шутки мне не близки. Но я его в этом поддерживаю. Он говорил мне как-то: «Если тебе что-то нравится, делай, не думай». Если ему это нравится, если он получает супер большие эмоции, удовольствие, почему ему этим не заниматься? Каждый мыслит и видит по-своему. Если он кайфует, пускай кайфует», — сказал Кучаев.

Кучаев также поделился мнение насчет того, вернется ли Слуцкий к тренерской деятельности.

«Хотел бы верить, что он вернется к тренерской деятельности. Хочется, чтобы он получал от жизни удовольствие. Если он получает удовольствие в медиапространстве, а не футболе, я скажу ему: «Оставайтесь в медиапространстве, не идите в футбол», — добавил Кучаев.

Константин Кучаев
Леонид Слуцкий
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
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 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
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 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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