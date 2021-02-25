«Спартак» заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал про обстоятельства перехода нападающего Квинси Промеса. Ранее голландец выступал за «Аякс».

— Какая финансовая составляющая трансфера?

— Сумма трансфера такая, как заявил «Аякс» — 8,5 миллиона. Бонусы называть не буду, они зависят от выступлений команды.

— Как вы решили риски по ситуации с возможной судимостью Квинси?

— Это больше трагическая и драматическая история. Мне бы хотелось, чтобы все завершилось хорошо. Что касается рисков, все заинтересованы, чтобы ситуация не пошла по негативному сценарию. Юридические и финансовые риски клубом застрахованы, — сказал Мележиков.

29-летний футболист уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Сергей Федоров)