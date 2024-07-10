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Сегодня, 22:04

Пивоваров — об интересе к Облякову: «У «Динамо» сейчас другая повестка»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Ранее об это сообщил Иван Карпов.

«Обляков — интересный футболист. Готовы ли сделать предложение ЦСКА? Сегодня у нас другая повестка», — сказал Пивоваров Sport24.

В сезоне-2023/24 Обляков провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 передачами. ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ FONBET Кубка страны, уступив «Зениту».

Источник: Sport24
Иван Обляков
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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