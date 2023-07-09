«Спартак» взял паузу в переговорах с защитником «Олимпиакоса» Рябчуком
Переход защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак» находится под вопросом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, московский клуб решил приостановить переговоры с игроком. Ранее агент Рябчука Жоа Перейра подтвердил интерес «Спартака» к защитнику.
Рябчук перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году. В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 6 результативными передачами.
Контракт 25-летнего игрока с «Олимпиакосом» рассчитан до лета 2025 года.
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|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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