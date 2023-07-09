Агент Санчеса опроверг информацию о договоренности «Спартака» с игроком по контракту

Агент защитника «Тоттенхема» Дэвинсона Санчеса, Фернандо Вильярреал, в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о достижении «Спартаком» договоренности с игроком по контракту.

«Нет, это неправда. Нет договоренности о контракте с Санчесом», — сказал Вильярреал «СЭ».

Ранее о такой договоренности сообщило издание Евро-Футбол.Ру.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 27-летний колумбиец провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.