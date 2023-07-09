Агент Санчеса опроверг информацию о договоренности «Спартака» с игроком по контракту
Агент защитника «Тоттенхема» Дэвинсона Санчеса, Фернандо Вильярреал, в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о достижении «Спартаком» договоренности с игроком по контракту.
«Нет, это неправда. Нет договоренности о контракте с Санчесом», — сказал Вильярреал «СЭ».
Ранее о такой договоренности сообщило издание Евро-Футбол.Ру.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 27-летний колумбиец провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
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|ЦСКА
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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