«Спартак» выразил соболезнования администратору команды в связи со смертью отца
12:45
«Спартак» 18 февраля на своей странице в Twitter выразил соболезнования главному администратору команды Сергею Земляному. У работника клуба умер отец.
«Приносим искренние соболезнования Сергею и его семье», — сообщается в заявлении пресс-службы красно-белых.
У главного администратора основной команды Сергея Земляного случилось горе — ушёл из жизни его отец.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 18, 2021
Приносим искренние соболезнования Сергею и его семье. pic.twitter.com/n8xRh7UmPd
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