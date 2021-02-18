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«Спартак» выразил соболезнования администратору команды в связи со смертью отца

12:45

«Спартак» 18 февраля на своей странице в Twitter выразил соболезнования главному администратору команды Сергею Земляному. У работника клуба умер отец.

«Приносим искренние соболезнования Сергею и его семье», — сообщается в заявлении пресс-службы красно-белых.

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