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Жена Карпина приняла участие в фотосессии в пиджаке на голое тело

12:35
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в Instagram выложила свою фотосессию. Снимки исполнены в черно-белом цвете. Девушка позирует в брюках и пиджаке.

«Столько классных снимков осталось с этой фотосессии, а я вам ничего не показала, — написала Дарья Карпина. — Они необработанные совсем, но зато настоящие и живые.

Многие близкие друзья сказали, что это моя лучшая фотосессия, что это мой самый реальный образ. Хотя я считаю, что фотосессия — это искусство, поэтому оно имеет право не иметь ничего общего с реальностью…можно воплощаться в кого угодно, как роль в кино.

У меня не очень с фантазией но может у вас есть идеи, что можно еще придумать? Какой образ, какие локации?».

 

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