«Локомотив» провел тренировку в «Лужниках»
13:18
Игроки «Локомотива» провели тренировку на стадионе «Лужники», сообщает Twitter клуба.
«Ко второй части сезона будем готовиться в «Лужниках», — говорится в сообщении.
Тренировочная база «Локомотива» в Баковке закрылась на ремонт, из-за чего команда будет тренироваться в «Лужниках» с 17 февраля по 17 апреля.
«Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Ко второй части сезона будем готовиться в «Лужниках» ? pic.twitter.com/INyOaH4K3J— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 18, 2021
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