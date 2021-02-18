«Локомотив» провел тренировку в «Лужниках»

Игроки «Локомотива» провели тренировку на стадионе «Лужники», сообщает Twitter клуба.

«Ко второй части сезона будем готовиться в «Лужниках», — говорится в сообщении.

Тренировочная база «Локомотива» в Баковке закрылась на ремонт, из-за чего команда будет тренироваться в «Лужниках» с 17 февраля по 17 апреля.

«Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.