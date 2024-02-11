«Спартак» выложил видео с тренировок Соболева, Литвинова и Тавареша

Пресс-служба «Спартака» выложила видео с тренировок Александра Соболева, Руслана Литвинова и Томаша Тавареша.

Красно-белые выложили видео в Telegram-канале клуба.

«Саша Соболев, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш продолжают восстановление и работают индивидуально в зале», — сказано в сообщении.

Соболев и Литвинов из-за повреждений пропустили матчи «Спартака» против «Ростова» (0:3) и «Шабаба Аль-Ахли» (5:0) на Winline Зимнем кубке РПЛ.

Тавареш восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, которую получил летом прошлого года.