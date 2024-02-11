«Балтика» сообщила о состоянии Роберто Фернандеса

Защитнику «Балтики» Роберто Фернандесу диагностирован ушиб и растяжение связок голеностопного сустава, сообщает пресс-служба калининградцев.

«Роберто пропустит несколько дней и затем планируется возвращение в общую группу», — сказано в сообщении клуба.

24-летний боливиец получил повреждение в товарищеском матче против тульского «Арсенала» (3:1) 10 февраля.