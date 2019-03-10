"Спартак" впервые победил с Мелкадзе в составе

В четверг Георгий Мелкадзе стал обладателем антирекорда "Спартака" по числу матчей без побед после дебюта в составе красно-белых. 21-летний форвард превзошел результат Александра Кодылева, в девяти первых матчах которого "Спартак" не мог добиться успеха. В победной встрече с "Динамо" серия прервалась. Мелкадзе вышел в стартовом составе и провел на поле 52 минуты, в ходе которых и был забит единственный гол. (Кирилл Бурдаков).

Матчи Георгия Мелкадзе в главной команде "Спартака"

Дата Турнир Соперник Минуты 17.05.2015 ЧР ЦСКА (д) – 0:4 31 (в) 30.05.2015 ЧР Амкар (д) – 3:3 33 (в) 02.04.2016 ЧР Ростов (г) – 0:2 18 (в) 10.04.2016 ЧР Кубань (д) – 2:2 11 (в) 16.04.2016 ЧР Зенит (г) – 2:5 10 (в) 21.05.2016 ЧР Уфа (г) – 1:3 45 (в) 28.07.2016 ЛЕ АЕК Л (г) – 1:1 18 (в) 21.09.2016 КР СКА-Хабаровск (г) – 0:1 67 (з) 03.03.2019 ЧР Краснодар (д) – 1:1 26 (в) 07.03.2019 КР Урал (г) – 0:1 90 10.03.2019 ЧР Динамо (г) – 1:0 52 (з)

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