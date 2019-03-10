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"Спартак" впервые победил с Мелкадзе в составе

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В четверг Георгий Мелкадзе стал обладателем антирекорда "Спартака" по числу матчей без побед после дебюта в составе красно-белых. 21-летний форвард превзошел результат Александра Кодылева, в девяти первых матчах которого "Спартак" не мог добиться успеха. В победной встрече с "Динамо" серия прервалась. Мелкадзе вышел в стартовом составе и провел на поле 52 минуты, в ходе которых и был забит единственный гол. (Кирилл Бурдаков). 

Матчи Георгия Мелкадзе в главной команде "Спартака"

Дата

Турнир

Соперник

Минуты

17.05.2015

ЧР

ЦСКА (д) – 0:4

31 (в)

30.05.2015

ЧР

Амкар (д) – 3:3

33 (в)

02.04.2016

ЧР

Ростов (г) – 0:2

18 (в)

10.04.2016

ЧР

Кубань (д) – 2:2

11 (в)

16.04.2016

ЧР

Зенит (г) – 2:5

10 (в)

21.05.2016

ЧР

Уфа (г) – 1:3

45 (в)

28.07.2016

ЛЕ

АЕК Л (г) – 1:1

18 (в)

21.09.2016

КР

СКА-Хабаровск (г) – 0:1

67 (з)

03.03.2019

ЧР

Краснодар (д) – 1:1

26 (в)

07.03.2019

КР

Урал (г) – 0:1

90

10.03.2019

ЧР

Динамо (г) – 1:0

52 (з)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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