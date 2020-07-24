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«Спартак» возобновит работу 30 июля. Тедеско не покидал Россию

19:33
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно, «СЭ» «Спартак» возобновит тренировки 30 июля. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско остался в России.

«Спартак» завершил сезон в Тинькофф-чемпионате России на седьмом месте, набрав 39 очков. Также команда дошла до полуфинала Олимп-Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).

Ранее стало известно, что первый тур РПЛ в новом сезоне пройдет 8-9 августа. Чемпионат завершится 16 мая 2021 года. (Вячеслав Короткин)

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