«Спартак» возобновит работу 30 июля. Тедеско не покидал Россию

Как стало известно, «СЭ» «Спартак» возобновит тренировки 30 июля. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско остался в России.

«Спартак» завершил сезон в Тинькофф-чемпионате России на седьмом месте, набрав 39 очков. Также команда дошла до полуфинала Олимп-Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).

Ранее стало известно, что первый тур РПЛ в новом сезоне пройдет 8-9 августа. Чемпионат завершится 16 мая 2021 года. (Вячеслав Короткин)