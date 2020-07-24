«Спартак» возобновит работу 30 июля. Тедеско не покидал Россию
19:33
Как стало известно, «СЭ» «Спартак» возобновит тренировки 30 июля. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско остался в России.
«Спартак» завершил сезон в Тинькофф-чемпионате России на седьмом месте, набрав 39 очков. Также команда дошла до полуфинала Олимп-Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).
Ранее стало известно, что первый тур РПЛ в новом сезоне пройдет 8-9 августа. Чемпионат завершится 16 мая 2021 года. (Вячеслав Короткин)
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