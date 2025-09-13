Глушаков призвал ставить Мостового везде: «И в «Спартак», и в сборную России»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Александра Мостового главным тренером «Спартака».

— Верите, что назначение Мостового в «Спартак» возможно?

— Это мечта!

— Ваша мечта сейчас?

— Моя? Его мечта! Подбодрили, чтобы его мечты не распадались, чтобы он верил в мечту и попал в «Спартак». И в сборную России его ставьте, везде его ставьте.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. В августе 2022 года он стал главным тренером команды AMC Fight Nights из медиалиги. Мостовой не работал в профессиональных клубах.