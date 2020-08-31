В чемпионате России наступила пауза на матчи сборной. Лидером РПЛ на короткий перерыв ушел «Спартак», которому пророчили борьбу за пятерку.

Мария Маркова, Вячеслав Короткин и Наталья Юрина в студии «СЭ» обсудят неожиданное лидерство красно-белых, поговорят о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту», а также затронут тему отношений Артема Дзюбы и Александра Соболева.