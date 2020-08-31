«Спартак» — в топе. Соболев — в сборной. Миранчук — в «Аталанте». Live — в 17.00
16:30
В чемпионате России наступила пауза на матчи сборной. Лидером РПЛ на короткий перерыв ушел «Спартак», которому пророчили борьбу за пятерку.
Мария Маркова, Вячеслав Короткин и Наталья Юрина в студии «СЭ» обсудят неожиданное лидерство красно-белых, поговорят о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту», а также затронут тему отношений Артема Дзюбы и Александра Соболева.
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