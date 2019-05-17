"Спартак" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в молодежном первенстве

"Спартак" на выезде не смог удержать победу в матче 29-тура молодежного первенства команд премьер-лиги против "Крыльев Советов" – 2:2.

В составе хозяев отличились защитник Александр Нестеров и хавбек Константин Шамаев, у красно-белых голами отметились полузащитники Иван Репях и Максим Данилин.

В другом матче дня молодежные команды "Уфы" и "Оренбурга" не смогли выявить победителя – 3:3. В составе уфимского клуба хет-трик на счету нападающего Линара Мухаметшина.

Молодежные команды

29-й тур

"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Спартак – мол." (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: Нестеров, 17 (1:0). Репях, 49 (1:1). Данилин, 62 (1:2). Шамаев, 73 (2:2).

Судья: Буховец (Димитровград).

17 мая. Самара. Стадион "Металлург".

"Уфа – мол." (Уфа) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 3:3 (2:1)

Голы: Апалькин, 7 (0:1). Мухаметшин, 19 (1:1). Мухаметшин, 22 (2:1). Мухаметшин, 48 (3:1). Стрельцов, 62 (3:2). Карев, 87 (3:3).

Судья: Бугров (Рыбинск).

17 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".