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«Спартак» сыграет с «Химками» без Джикии, Жиго и Бакаева

18:10
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«Спартак» не включил в заявку на матч 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» основных защитников Георгия Джикию и Самюэля Жиго, а также хавбека Зелимхана Бакаева.

В списке потерь «Спартака» также — форвард Александр Соболев (дисквалификация), полузащитники Максим Глушенков, Александр Ташаев (оба — травмиварованы), Остон Урунов (повреждение)

Джикия в расположении сборной сдал сомнительный тест на коронавирус. При этом другой сборник с сомнительным тестом — вратарь «Локо» Гильерме — вышел на сегодняшнюю игру с «Уфой» (1:0).

Причины отсутствия Жиго и Бакаева стали известны позднее.

Трансляция матча «Химки» — «Спартак»

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