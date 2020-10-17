«Спартак» сыграет с «Химками» без Джикии, Жиго и Бакаева
«Спартак» не включил в заявку на матч 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» основных защитников Георгия Джикию и Самюэля Жиго, а также хавбека Зелимхана Бакаева.
В списке потерь «Спартака» также — форвард Александр Соболев (дисквалификация), полузащитники Максим Глушенков, Александр Ташаев (оба — травмиварованы), Остон Урунов (повреждение)
Джикия в расположении сборной сдал сомнительный тест на коронавирус. При этом другой сборник с сомнительным тестом — вратарь «Локо» Гильерме — вышел на сегодняшнюю игру с «Уфой» (1:0).
Причины отсутствия Жиго и Бакаева стали известны позднее.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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