«Сочи» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве

«Спартак» потерпел поражение на своем поле в матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Сочинцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин, который отличился в середине второго тайма.

Однако вскоре нападающий сочинцев Максим Барсов выровнял положение. А еще через несколько минут полузащитник «Сочи» Артур Юсупов забил гол, который и стал решающим в этом матче.

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

«Сочи» набрал 12 баллов и делит первое место с «Динамо», которое имеет матч в запасе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 1:2 (0:0)

Голы: Зобнин, 60 (1:0). Барсов, 66 (1:1). Юсупов, 72 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов (Хендрикс, 76), Джикия, Жиго (Ломовицкий, 85), Айртон, Зобнин, Бакаев (Мозес, 56), Умяров (Промес, 76), Понсе, Соболев, Ларссон (Игнатов, 85).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Юрганов, Барач (Прохин, 46), Родригау, Попов (Нобоа, 62), Юсупов (Павлов, 90), Ангбан (Барсов, 62), Воробьев (Жоаузинью, 82).

Предупреждения: Ангбан, 34. Зобнин, 38. Маргасов, 39. Родригау, 41. Хендрикс, 90. Соболев, 90. Джанаев, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов, Стипиди (оба — Краснодар).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

26 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».