Жиго получил повреждение в матче с «Сочи»
20:19
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил повреждение в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он был вынужден досрочно покинуть поле в концовке второго тайма.
Вместо него на замену вышел полузащитник Александр Ломовицкий.
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