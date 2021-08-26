Жиго получил повреждение в матче с «Сочи»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил повреждение в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он был вынужден досрочно покинуть поле в концовке второго тайма.

Вместо него на замену вышел полузащитник Александр Ломовицкий.