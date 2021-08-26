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Жиго получил повреждение в матче с «Сочи»

20:19
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил повреждение в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он был вынужден досрочно покинуть поле в концовке второго тайма.

Вместо него на замену вышел полузащитник Александр Ломовицкий.

Спартак — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр