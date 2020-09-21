«Спартак» сейчас на ходу». Орлов поделился мнением об игре красно-белых

Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» на старте сезона. После восьми туров московский клуб набрал столько же очков, как и «Зенит».

— «Спартак» догнал «Зенит» в таблице. Как вам команда Тедеско в Казани?

— Москвичам где-то повезло — вратарь «Рубина» грубо ошибся в эпизоде со вторым голом. Считаю, Тедеско извлек уроки из поражения в дерби от ЦСКА. Он же тогда выпустил одновременно Соболева и Кокорина и не усилил команду. Понсе и Ларссон хорошо смотрятся, здорово взаимодействуют, по праву выходят с первых минут. «Спартак» сейчас на ходу. Правда, есть вопросы по некоторым футболистам.

— Например?

— Бакаев выпадает. Может взорваться, но темп не держит. Пока это лишь перспективный футболист. Ему еще работать и работать.

— По вашей логике, у Кокорина немного шансов пробиться в состав красно-белых?

— Ему будет трудно. Александр должен себя проявить. Вот вышел против «Родины» и что-то не засверкал... Кокорину пора что-то сотворить на поле. Посмотрим, все зависит от него. Ему следует разозлиться!

— Кто все-таки бросит перчатку «Зениту» — «Спартак» или ЦСКА, который взял три очка в Уфе?

— Армейцы поборются, это понятно. Да и не списывайте со счетов «Краснодар», который поймал атакующую игру. Сейчас сложно делать прогнозы, но «Зениту» точно легко не будет. Предстоит серьезная борьба за золото. (Виталий Айрапетов)

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