«Спартак» сейчас на ходу». Орлов поделился мнением об игре красно-белых
Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» на старте сезона. После восьми туров московский клуб набрал столько же очков, как и «Зенит».
— «Спартак» догнал «Зенит» в таблице. Как вам команда Тедеско в Казани?
— Москвичам где-то повезло — вратарь «Рубина» грубо ошибся в эпизоде со вторым голом. Считаю, Тедеско извлек уроки из поражения в дерби от ЦСКА. Он же тогда выпустил одновременно Соболева и Кокорина и не усилил команду. Понсе и Ларссон хорошо смотрятся, здорово взаимодействуют, по праву выходят с первых минут. «Спартак» сейчас на ходу. Правда, есть вопросы по некоторым футболистам.
— Например?
— Бакаев выпадает. Может взорваться, но темп не держит. Пока это лишь перспективный футболист. Ему еще работать и работать.
— По вашей логике, у Кокорина немного шансов пробиться в состав красно-белых?
— Ему будет трудно. Александр должен себя проявить. Вот вышел против «Родины» и что-то не засверкал... Кокорину пора что-то сотворить на поле. Посмотрим, все зависит от него. Ему следует разозлиться!
— Кто все-таки бросит перчатку «Зениту» — «Спартак» или ЦСКА, который взял три очка в Уфе?
— Армейцы поборются, это понятно. Да и не списывайте со счетов «Краснодар», который поймал атакующую игру. Сейчас сложно делать прогнозы, но «Зениту» точно легко не будет. Предстоит серьезная борьба за золото. (Виталий Айрапетов)