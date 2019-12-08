Форвард «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил мяч в ворота «Спартака» в 19-м туре чемпионата России. Это его второй гол в этой игре. Счет матча — 4:1 в пользу «Ростова».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр