«Спартак» — «Ростов»: Зайнутдинов оформил дубль
20:43
Форвард «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил мяч в ворота «Спартака» в 19-м туре чемпионата России. Это его второй гол в этой игре. Счет матча — 4:1 в пользу «Ростова».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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