«Спартак» — «Ростов»: красно-белые увеличили преимущество

«Спартак» забил второй гол в матче 11-го тура чемпионата России против «Ростова» — 2:0.

На 34-й минуте мяч в сетку отправил Шамар Николсон, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Ростов».