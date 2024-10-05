«Спартак» — «Ростов»: хозяева открыли счет на 29-й минуте

«Спартак» открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:0.

На 29-й минуте встречи отличился полузащитник красно-белых Наиль Умяров. Мяч попал в сетку после рикошета от его ноги.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Ростов».