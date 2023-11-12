«Спартак» — «Ростов»: Игнатов открыл счет на 4-й минуте

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов забил на 4-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:0.

Квинси Промес покатил мяч в штрафную на Игнатова, который принял пас и пробил низом из-под Максима Осипенко.