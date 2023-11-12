«Сочи» — «Рубин»: Безруков вывел гостей вперед
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков отметился голом в матче 15-го тура РПЛ с «Сочи» — 1:0.
Футболист отметился на 39-й минуте. Это первый гол 21-летнего игрока в чемпионате России.
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|
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|15
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|2
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|25
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|6
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|15
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|3
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|Сочи
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|П
|
|
Квинси Промес
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|5
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Роман Ежов
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|4
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Иван Обляков
ЦСКА
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Виктор Александров
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Брайан Мансилья
Оренбург
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Спартак
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