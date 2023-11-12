«Сочи» — «Рубин»: Безруков вывел гостей вперед

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков отметился голом в матче 15-го тура РПЛ с «Сочи» — 1:0.

Футболист отметился на 39-й минуте. Это первый гол 21-летнего игрока в чемпионате России.