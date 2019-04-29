"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" (1:1) и продлил пятилетнюю беспроигрышную серию в противостоянии с казанцами.

В последний раз клуб из Татарстана праздновали успех в матчах со "Спартаком" 20 апреля 2014 года, когда на гол Юры Мовсисяна точными ударами ответили Марко Девич и Александр Прудников. (Кирилл Бурдаков)

Последние 10 матчей "Спартака" с "Рубином"

Дата Город Тренер "Спартака" Тренер "Рубина" Счет 01.08.2014 Казань Мурат Якин Ринат Билялетдинов 4:0 26.04.2015 Москва Мурат Якин Ринат Билялетдинов 1:0 03.08.2015 Москва Дмитрий Аленичев Ринат Билялетдинов 1:0 30.11.2015 Казань Дмитрий Аленичев Валерий Чалый 2:2 13.08.2016 Казань Массимо Каррера Хавьер Грасия 1:1 05.12.2016 Москва Массимо Каррера Хавьер Грасия 2:1 09.09.2017 Москва Массимо Каррера Курбан Бердыев 1:0 17.03.2018 Казань Массимо Каррера Курбан Бердыев 2:1 29.10.2018 Казань Рауль Риначо Курбан Бердыев 1:1 28.04.2019 Москва Олег Кононов Курбан Бердыев 1:1

Итого: +6=4-0, мячи 16-7.​