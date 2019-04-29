"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" (1:1) и продлил пятилетнюю беспроигрышную серию в противостоянии с казанцами.
В последний раз клуб из Татарстана праздновали успех в матчах со "Спартаком" 20 апреля 2014 года, когда на гол Юры Мовсисяна точными ударами ответили Марко Девич и Александр Прудников. (Кирилл Бурдаков)
Последние 10 матчей "Спартака" с "Рубином"
|
Дата
|
Город
|
Тренер "Спартака"
|
Тренер "Рубина"
|
Счет
|
01.08.2014
|
Казань
|
Мурат Якин
|
Ринат Билялетдинов
|
4:0
|
26.04.2015
|
Москва
|
Мурат Якин
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
03.08.2015
|
Москва
|
Дмитрий Аленичев
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
30.11.2015
|
Казань
|
Дмитрий Аленичев
|
Валерий Чалый
|
2:2
|
13.08.2016
|
Казань
|
Массимо Каррера
|
Хавьер Грасия
|
1:1
|
05.12.2016
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Хавьер Грасия
|
2:1
|
09.09.2017
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
17.03.2018
|
Казань
|
Массимо Каррера
|
Курбан Бердыев
|
2:1
|
29.10.2018
|
Казань
|
Рауль Риначо
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
28.04.2019
|
Москва
|
Олег Кононов
|
Курбан Бердыев
|
1:1
Итого: +6=4-0, мячи 16-7.