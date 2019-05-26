"Спартак" проиграл "Оренбургу" и пропустил ЦСКА на четвертое место

"Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 30-го тура премьер-лиги (0:2). Голами отметились полузащитники Рикарду Алвеш и Артем Кулишев.

"Спартак" занял пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Красно-белые пропустили вперед ЦСКА, который разгромил "Крылья Советов" в параллельной игре (6:0). "Оренбург" с 43 баллами расположился на 7-й строчке.

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30-й тур

"Оренбург" - "Спартак" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 8 (1:0). Кулишев, 90+4 (2:0).

"Оренбург": Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов (Афонин, 57), Терехов, Мишкич, Попович, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Деспотович (Андреев, 90+5), Сутормин.

"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев (Мелкадзе, 57), Умяров (Игнатов, 69), Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш, Ташаев (Глушенков, 61).

Предупреждения: Попович, 11. Деспотович, 12. Гулиев, 27. Малых, 77. Мельгарехо, 77. Довбня, 90. Кулишев, 90+5.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Назаров (Невинномысск).

26 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

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