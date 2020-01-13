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«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ

18:03
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«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор. Он продлится до 24 января.

— Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19, — сообщается в Twitter красно-белых.

В состав делегации «Спартака» вошли 26 футболистов. Позднее к команде присоединится форвард Джордан Ларссон, который пока находится в расположении сборной Швеции.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

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