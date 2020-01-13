«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
18:03
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор. Он продлится до 24 января.
— Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19, — сообщается в Twitter красно-белых.
? Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединённых Арабских Эмиратов ??— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2020
Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19 ? #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/C2BQVQORhG
В состав делегации «Спартака» вошли 26 футболистов. Позднее к команде присоединится форвард Джордан Ларссон, который пока находится в расположении сборной Швеции.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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