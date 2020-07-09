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«Спартак» прибыл в Сочи

9 июля 2020, 19:58
&quot;Спартак&quot; прибыл в Сочи. Фото ФК «Спартак»
&quot;Спартак&quot; прибыл в Сочи. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» прилетел в Сочи, сообщает официальный Twitter клуба. Красно-белым предстоит сыграть в 28-м туре Тинькофф чемпионата России против одноименной команды.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 11 июля. Начало игры в 20.30 по московскому времени.

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