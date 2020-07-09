«Спартак» прибыл в Сочи
9 июля 2020, 19:58
«Спартак» прилетел в Сочи, сообщает официальный Twitter клуба. Красно-белым предстоит сыграть в 28-м туре Тинькофф чемпионата России против одноименной команды.
?На месте!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 9, 2020
В субботу проведем гостевой матч против «Сочи».
?#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/FRcfnsWNkA
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 11 июля. Начало игры в 20.30 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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