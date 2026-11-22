Семин объяснил, как сделать футбол в России популярнее

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал «СЭ», как увеличить популярность футбола в России.

«Для популяризации футбола я бы уделил основное внимание детским спортивным школам. Это первое, с чего нужно начать. Поднять зарплаты тренерам, увеличить финансирование, улучшить инфраструктуру. Тогда мы увидим новых игроков, которые будут приходить в команды Первой лиги», — сказал Семин «СЭ».

Семин известен по работе в «Локомотиве». Под руководством специалиста железнодорожники трижды побеждали в чемпионате России, шесть раз выигрывали кубок страны и три раза становились обладателями Суперкубка России.